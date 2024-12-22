Назван объем внешнеторгового оборота Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Внешнеторговый оборот Азербайджана в январе-ноябре 2024 года сократился на 8,91 процента, или 4,216 миллиарда долларов США по сравнению с показателем аналогичного периода 2023 года (с 47,325 миллиарда до 43,109 миллиарда долларов США), сообщает в среду Trend.

По данным Государственного таможенного комитета Азербайджана, в структуре внешнеторгового оборота на экспорт пришлись 24,337 миллиарда долларов, что на 7,175 миллиарда долларов, или 22,77 процента меньше показателя аналогичного периода прошлого года. Доля экспорта во внешнеторговом обороте составила 56,46 процента против 66,59 процента годом ранее.

Импорт Азербайджана в отчетный период увеличился в годовом исчислении на 2,959 миллиарда долларов, или 18,71 процента - с 15,812 миллиарда долларов до порядка 18,771 миллиарда долларов. Доля импорта во внешнеторговом обороте составила 43,54 процента против 33,41 процента годом ранее.

В результате в отчетный период сальдо внешнеторгового оборота, оставшись положительным, сократилось в годовом исчислении на более чем 10,134 миллиарда долларов, или 64,55 процента - до 5,566 миллиарда долларов против 15,7 миллиарда долларов в отчетном периоде 2023 года.

Напомним, что внешнеторговый оборот Азербайджана по итогам 2023 года сократился на 2,85 процента, или 1,502 миллиарда долларов США по сравнению с показателем 2022 года - с 52,686 миллиарда до 51,183 миллиарда долларов.