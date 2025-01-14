Назван объем возврата части НДС потребителям в Азербайджане в 2024 году

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане в 2024 году потребителям возвращено более 176 миллионов манатов в рамках проекта по возврату части НДС.

Об этом во вторник сообщает Trend со ссылкой на Государственную налоговую службу.

в 2024 году физическим лицам было возвращено 176 миллионов 360,4 тысячи манатов НДС, уплаченного за товары, приобретенные в розничной торговле или общественном питании (за исключением нефтегазовых продуктов, автомобилей, алкогольных напитков и табачных изделий), а также за медицинские услуги, оказанные медицинскими учреждениями и физическими лицами, занимающимися частной медицинской практикой.

"В результате реализации проекта "ƏDV geri al" значительно увеличился удельный вес безналичных платежей в сфере розничной торговли, общественного питания и медицинских услуг.

Кроме того, в рамках расширения сферы действия проекта продолжается возврат части НДС за жилые и нежилые помещения, приобретенные безналичным способом потребителями у строительных компаний. В 2024 году возврат НДС за такие помещения составил более 26 миллионов 417,7 тысячи манатов", — говорится в сообщении Службы.

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