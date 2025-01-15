Обнародован объем оборота посредством кассовых аппаратов нового поколения в Нахчыване

БАКУ /Trend/ - Государственная налоговая служба при министерстве экономики Нахчыванской АР продолжает работу по внедрению контрольно-кассовых аппаратов нового поколения.

Как сообщили Trend в Службе, в течение 2024 года оборот, зарегистрированный через контрольно-кассовые аппараты нового поколения, составил 404,5 миллиона манатов.

Было отмечено, что это на 164,5 миллиона манатов, или в 1,7 раза больше, чем в 2023 году.

Отметим, что до сих пор в рамках проекта по возвращению части НДС, в Нахчыванской АР потребителям возвращено около 2,3 миллиона манатов. В 2024 году сумма, возвращенная потребителям, увеличилась на 68 процентов по сравнению с предыдущим годом и составила более 1,4 миллиона манатов.

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