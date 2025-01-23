Таджикистан сосредоточит усилия по увеличению объемов взаимной торговли стран СНГ

БАКУ /Trend/ - Во время своего представительства в СНГ Таджикистан акцентирует внимание на поощрении увеличения объемов взаимной торговли.

Как сообщает в четверг Trend, об этом заявил посол Таджикистана в Азербайджане Ильхом Абдурахмон на брифинге посольства, посвящённом председательству Таджикистана в СНГ в 2025 году.

"На экономическом треке работа будет сосредоточена на разработке комплексного проекта Плана мероприятий по реализации второго этапа (2026-2030 годы) Стратегии экономического развития СНГ до 2030 года, дальнейшем стимулировании увеличения объемов взаимной торговли, поиске механизмов и путей расширения номенклатуры поставляемых товаров, а также введении мировых стандартов и новых технологий для повышения конкурентоспособности продукции, производимой в странах-участниках Содружества",- сказал посол.

Дипломат отметил, что важным представляется принятие мер по поддержке и стимулированию развития малого и среднего предпринимательства путем активизации деятельности Консультативного совета по поддержке и развитию малого предпринимательства.