Азербайджан и Пакистан обсудили возможности сотрудничества в сфере транспорта

БАКУ /Trend/ - Министр цифрового развития и транспорта Рашад Набиев встретился с федеральным министром по приватизации, инвестиционному совету и коммуникациям Пакистана Абдулом Алимом Ханом, находящимся с визитом в Азербайджане.

Как сообщает Trend, на встрече обсуждались возможности сотрудничества между двумя странами в области транспорта.

Состоялся обмен мнениями по вопросам участия азербайджанской стороны в инфраструктурных проектах, реализуемых в дорожно-транспортной сфере в Пакистане.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!