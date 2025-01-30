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Азербайджан и Пакистан обсудили возможности сотрудничества в сфере транспорта

Экономика Материалы 30 января 2025 19:16 (UTC +04:00)
Азербайджан и Пакистан обсудили возможности сотрудничества в сфере транспорта

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Садиг Джавадов
Садиг Джавадов
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БАКУ /Trend/ - Министр цифрового развития и транспорта Рашад Набиев встретился с федеральным министром по приватизации, инвестиционному совету и коммуникациям Пакистана Абдулом Алимом Ханом, находящимся с визитом в Азербайджане.

Как сообщает Trend, на встрече обсуждались возможности сотрудничества между двумя странами в области транспорта.

Состоялся обмен мнениями по вопросам участия азербайджанской стороны в инфраструктурных проектах, реализуемых в дорожно-транспортной сфере в Пакистане.

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