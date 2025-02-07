Названа структура доходов и расходов "Азерпочт"

БАКУ /Trend/ - В прошлом году 65 процентов доходов ООО "Азерпочт" составили финансовые услуги, 28 процентов - почтовые услуги, а остальную часть - логистика и другие почтовые услуги.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом заявил исполняющий обязанности председателя правления ООО "Азерпочт" Иси Мустафаев на брифинге по итогам 2024 года.

Он отметил, что 60 процентов расходов "Азерпочт" составляют расходы на заработную плату сотрудников.

"Наряду с этим наши прогнозы на 2025 год положительные. Завершение этого года с чистой прибылью также является одной из основных целей. Сохранение финансовой устойчивости "Азерпочт" в последние два года и продолжение ее деятельности с чистой прибылью являются нашими основными целями", - добавил он.

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