Фонд страхования вкладов Азербайджана внедрил ряд новшеств в сфере платежей

БАКУ /Trend/ - Клиенты банков, находящихся в процессе ликвидации, теперь смогут быстро и легко осуществлять платежи по кредитам 24 часа в сутки, 7 дней в неделю по всей стране, без необходимости посещать филиалы и тратить время на ожидание в очередях, посредством платежной системы и терминалов MilliÖn, имеющих широкую сеть платежных терминалов в Азербайджане, а также мобильных приложений AniPay, M10, ABB и Kapital Bank.

Об этом сообщили Trend в Фонде страхования вкладов.

Отмечается, что системы и терминалы онлайн-платежей не взимают комиссию с клиента при оплате. Также можно осуществлять платежи через приложение или сайт. Другим преимуществом является то, что вышеуказанные платежные терминалы, наряду с манатами, могут принимать доллары и евро.

Клиенты банков, находящихся в процессе ликвидации, являющиеся физическими лицами, смогут осуществлять платежи по кредиту с использованием идентификационного номера (фин-код), а юридические лица - с помощью ИНН через мобильные приложения AniPay, M10, МБА и ОАО "Kapital Bank", а также через систему онлайн-платежей MilliÖn или терминалы.

Заемщики могут получить доступ к банковским услугам в платежных системах Anipay, MilliÖN и M10 и произвести оплату. При использовании мобильного приложения МБА клиенты могут завершить платеж, выбрав раздел "Платежи" и название Фонда страхования вкладов после входа в подраздел "Кредит". Также после входа в мобильное приложение ОАО "Kapital Bank", выбора раздела "Платежи", перехода в подраздел "Государство" и выбора опции Фонд страхования вкладов" можно завершить оплату указанным способом.

Кроме того, отметим, что с целью обеспечения доступности кредитных платежей для клиентов Фонд страхования вкладов также начал сотрудничество с ООО "Азерпочт". Клиенты банков, находящихся в процессе ликвидации, смогут быстро и проще оплачивать кредитные платежи по всей стране, даже в отдаленных селах. Отметим, что теперь клиенты находящихся в процессе ликвидации банков могут осуществлять кредитные платежи в манатах, долларах США и евро, придя в пункты "Азерпочт" и предъявив удостоверение личности, персональный идентификационный номер (фин-код).

Отметим, что использование металлических денег в платежных терминалах и возможность возврата остатка денег не предусмотрены. По этой причине рекомендуется платить точную сумму при осуществлении платежа.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!