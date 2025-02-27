В Азербайджане программа консультаций по листингу привлекает в основном компании с высокой стоимостью

БАКУ /Trend/ - Программа консультаций по листингу в основном привлекает компании с высокой стоимостью и большим объемом эмиссии.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал главный консультант отдела листинга Бакинской фондовой биржи Фархад Мансуров на тренинге для представителей СМИ, проведенном сегодня Ассоциацией участников фондового рынка Азербайджана.

По его словам, это связано с тем, что небольшие компании в основном имеют небольшую базу инвесторов и поэтому не нуждаются в программе консультирования по листингу

"Так как малые компании, производят эмиссию один-два раза в год, они не нуждаются в Программе консультаций по листингу", - добавил он.

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