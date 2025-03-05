Названо количество информсистем, подключенных к единой системе "digital.login"

БАКУ /Trend/ - В прошлом году в Азербайджане расширились охват и количество пользователей единой системы "digital.login", к которой подключено более 160 информационных систем.

Об этом в среду сообщает Trend со ссылкой на показатели 2024 года, отражающие динамику развития цифрового правительства, представленные Агентством инноваций и цифрового развития.

Сообщается, что в системе "digital.login" ежемесячно выполняется более 7 миллионов операций, а их количество по сравнению с 2020 годом увеличилось на 380 процентов, с 2021 годом – на 364 процента, с 2022 годом – на 221 процент, с 2023 годом – на 143 процента. Количество пользователей возросло на 147% по сравнению с 2020 годом, на 82% – с 2021 годом, на 59 процентов – с 2022 годом и на 32 процента – с 2023 годом. В настоящее время в системе зарегистрировано более 4 миллионов активных пользователей.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!