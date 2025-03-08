Названо количество авиакомпаний, выполняющих рейсы в аэропорт им. Имама Хомейни

БАКУ /Trend/ - В настоящее время 34 иностранные авиакомпании выполняют рейсы в Международный аэропорт им. Имама Хомейни в провинции Тегеран на севере Ирана и в обратном направлении.

Как сообщает Trend, об этом сказал местным СМИ исполнительный директор иранского аэропорта Имам Хомейни Саид Галандари.

По его словам, в настоящее время иностранные авиакомпании, в том числе Luftansa, Austrian Airlines, Qatar Airways, Emirates и другие, организуют рейсы в Международный аэропорт им. Имама Хомейни и в обратном направлении, и ограничений по организации зарубежных рейсов нет.

Галандари отметил, что каждой иностранной компании, желающей совершить рейс в Иран, на основании заявления выдается лицензия в Организации гражданской авиации.

Представитель аэропорта отметил, что в Международном аэропорту им. Имама Хомейни рейсы осуществляют 14 местных компаний.

Следует отметить, что Международный аэропорт имени Имама Хомейни был введен в эксплуатацию в 2005 году. С открытием этого аэропорта международные рейсы в Тегеран и из Тегерана были переведены из аэропорта Мехрабад в Международный аэропорт имени Имама Хомейни.