В Азербайджане появилась возможность оплаты через ASAN Pay сборов за ряд услуг

БАКУ /Trend/ - В соответствии со стратегией развития Национального депозитарного центра (НДЦ) запущена система дистанционного проведения общих собраний акционеров и электронного голосования E-vote.

Как сообщает в среду Trend, об этом заявил советник председателя правления Национального депозитарного центра Азербайджана Мушфиг Ахмедли на 12-м Международном Каспийском инвестиционном форуме в Баку.

По его словам, с целью обеспечения достоверности и безопасности данных были осуществлены одновременные подключения Центральной депозитарной системы к IAMAS, ASAN imza и SİMA.

Он отметил, что в этом контексте подключение к платежной системе ASAN Pay также было завершено и запущено на прошлой неделе.

"Теперь возможно оплачивать сборы за услуги, предоставляемые НДЦ, через ASAN Pay. Роль сильной и эффективной инфраструктуры в устойчивом развитии рынков капитала является необходимостью и составляет фундаментальную основу экосистемы. Когда мы говорим об инфраструктуре рынков капитала, первым, что приходит на ум, являются торговые платформы, однако в то же время важными факторами являются расчеты по сделкам, проводимым на этих платформах, а также безопасное хранение торгуемых финансовых инструментов в цифровом формате.

Стабильность и эффективность инфраструктуры и защита прав инвесторов в этом контексте приводят к повышению доверия к рынку капитала и выходу на рынок большего числа участников.

В экосистеме рынков капитала НДЦ выступает в качестве основного поставщика инфраструктуры, выполняющего функцию центрального депозитария. Основной функцией НДЦ является хранение и ведение реестра всех выпущенных ценных бумаг, а также проведение клиринга и расчетов по всем торгуемым финансовым инструментам. Кроме того, НДЦ также работает в качестве платежного агента и имеет многолетний опыт в этой области. Результатом этого опыта является то, что на НДЦ возлагается функция платежного агента по большинству выпускаемых долговых инструментов.

Основная миссия и обязательство участников, обеспечивающих инфраструктуру на рынках капитала, заключается в постоянной открытости к инновациям и предоставлении надежных услуг. НДЦ, исходя из этого, в своем стратегическом плане развития поставил цель сформировать надежную, эффективную и устойчивую депозитарную экосистему, ориентированную на развитие рынков капитала, а также расширение цифровых услуг", - подчеркнул он.

По его словам, в этом направлении НДЦ осуществил внедрение новой многофункциональной депозитарно-расчетной системы, отвечающей международным требованиям.

"Эта система поддерживает множество операций с ценными бумагами, включая производные финансовые инструменты. В дополнение к этому, запуск дополнительного модуля, называемого инвесторским порталом, предоставил инвесторам возможность отслеживать все свои счета и портфели в реальном времени. Поскольку новая система открыта для интеграции, многие инвестиционные компании могут в реальном времени получать данные из системы НДЦ и предоставлять их своим клиентам.

Как результат во время массового размещения акций Международного банка Азербайджана в прошлом году инвесторам была предоставлена возможность дистанционно открывать счета и затем размещать заказы на торговлю этими акциями на вторичном рынке. И, как следствие, за короткое время было обслужено более 30 тысяч инвесторов, что стимулировало рост объемов торговли на вторичном рынке.

Выход на международные рынки предоставляет инвесторам возможность увеличивать диверсификацию своих портфелей. В этом направлении НДЦ поставил цель наладить необходимые связи и инфраструктуру. Уже установлены взаимные отношения с Центральным депозитарием Турции — Merkezi Kayıt Kuruluşu, и местные финансовые учреждения могут через эти связи инвестировать в ценные бумаги на турецком рынке капитала. Кроме того, в связи с растущим интересом к европейским рынкам капитала, НДЦ определил как цель установление связей с основными глобальными кастодианами, такими как Euroclear и Clearstream, и уже начал работу в этом направлении. После открытия пула счетов в этих кастодианах местные инвесторы смогут более эффективно и безопасно хранить ценные бумаги, приобретенные на европейских рынках.

Одним из наиболее важных факторов развития капитальных рынков является увеличение разнообразия торгуемых инструментов. Иногда отсутствие необходимой инфраструктуры может создавать препятствия для этого процесса. Несмотря на то, что в последние годы в Азербайджане возрос интерес к инвестиционным фондам, отсутствие депозитарных услуг создавало сложности. Согласно закону об инвестиционных фондах, при их учреждении требуется, чтобы специализированные депозитарии оказывали им услуги. Однако создание частных депозитариев не было экономически целесообразным, поэтому ни одно финансовое учреждение не предложило инициативу в этом направлении. Как известно участникам рынка, недавно внесенные изменения в законодательство позволили НДЦ начать предоставление депозитарных услуг для инвестиционных фондов. Мы начали работать в этом направлении. Я думаю, что внедрение этой услуги окажет позитивное влияние на создание инвестиционных фондов и развитие альтернативных инвестиций на местном рынке капитала", - отметил он.

По его словам, технологические инновации создают новые возможности, но одновременно и серьезные риски.

"С точки зрения депозитарной инфраструктуры, кибератаки представляют собой серьезную угрозу. Отсутствие соответствующих мер в этом направлении может привести к утрате важных данных и задержкам в операциях. Поэтому в стратегии развития НДЦ особое внимание уделяется инициативе по усилению информационной безопасности, и в этом направлении регулярно осуществляется обмен информацией с Государственной службой специальной связи и информационной безопасности и министерством цифрового развития и транспорта. В настоящее время в режиме реального времени применяются системы безопасности веб-приложений и обнаружения киберугроз.

Кроме того, я хотел бы отметить, что информационные ресурсы НДЦ были перенесены в правительственное облако и был создан Центр резервного копирования. Эта мера рассчитана на обеспечение безопасности критически важной информационной инфраструктуры и устойчивости в чрезвычайных ситуациях.

В заключение хотелось бы отметить, что НДЦ считает одним из главных приоритетов - внедрение устойчивых и инновационных решений в развитие рынков капитала. В ближайшие годы мы также будем наращивать наши усилия по расширению связей как с местными, так и с международными рынками, чтобы предоставлять более надежные, прозрачные и эффективные услуги участникам рынка. Как поставщик инфраструктуры для долгосрочного и устойчивого развития рынков капитала мы будем продолжать внедрять новые технологии и международный опыт", - сказал он.

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