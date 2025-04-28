Yelo Bank внёс свой вклад в озеленение нашей страны (ФОТО)

В рамках корпоративной социальной ответственности Yelo Bank продолжает поддерживать инициативы, направленные на улучшение экологической среды. Банк присоединился к очередной акции по посадке деревьев, организованной в честь 100-летия со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева.

Руководство и сотрудники Yelo Bank приняли участие в акции, проведённой Ассоциацией банков Азербайджана (АБА) в поселке Мушфигабад. В ходе мероприятия, совместно с представителями финансового сектора, было высажено 625 деревьев - эльдарской сосны и оливковых деревьев - на территории площадью 1 гектар.

Отметим, что акция была реализована в рамках Меморандума о взаимопонимании, подписанного между Министерством экологии и природных ресурсов Азербайджанской Республики, Центральным банком Азербайджанской Республики, АБА, Ассоциацией страховщиков Азербайджана, Ассоциацией микрофинансирования Азербайджана, Ассоциацией участников фондового рынка Азербайджана и Ассоциацией финтеха Азербайджана (AzFina). Цель меморандума — в течение 10 лет обеспечить посадку одного миллиона деревьев по всей стране.

Yelo Bank будет продолжать активно участвовать в проектах, направленных на озеленение.

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