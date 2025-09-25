Iran steps up lending for local services sector
Loans to Iran’s services sector rose 31.2% in the first five months of 2025. Total loans hit 8.62 quadrillion rials ($14.8 billion), up from 6.57 quadrillion rials ($11.3 billion). Major funds went to operational liquidity (6.5 quadrillion rials) and startups (1.54 quadrillion rials).
