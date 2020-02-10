В Грузии будет объявлен тендер на строительство порта Анаклия
Доступ к платной информации предоставляется по подписке
Если Вы уже имеете подписку, пожалуйста, войдите в систему: Войти
Если у Вас нет подписки, то Вы можете приобрести ее нажав на эту кнопку: Подписаться
Лента новостей
Сложно сделать конкретные выводы в связи со смертью представителя кандидата в депутаты - Ровзат Гасымов
Украинский наблюдатель: Выборы депутатов в Азербайджане прошли успешно, в соответствии с законодательством
Наблюдатель из Германии: Парламентские выборы в Азербайджане прошли в соответствии с законодательством страны и международными стандартами
Наблюдатель из Дании: Парламентские выборы прошли в полном соответствии с Избирательным кодексом Азербайджана
Наблюдатель из Франции: Парламентские выборы в Азербайджане прошли в соответствии с международными стандартами
Европейские страны должны воспользоваться избирательным опытом Азербайджана - международный наблюдатель
Глава миссии СНГ: Прошедшие парламентские выборы стали значимым шагом на пути продолжения реформ в Азербайджане
Президент Ильхам Алиев принял делегацию во главе с руководителем группы межпарламентской дружбы Турция-Азербайджан (ФОТО)
Литовский наблюдатель: Парламентские выборы в Азербайджане прошли в условиях демократии и прозрачности (ФОТО)
Казахстанская компания по транспортировке нефти объявила тендер на ремонт топливозаправочных станций
Британский наблюдатель : Парламентские выборы в Азербайджане прошли в соответствии с международными стандартами демократических выборов
Грузинские наблюдатели: Азербайджану удалось достойно провести парламентские выборы за короткое время (ФОТО)
Наблюдатели от Украины отметили высокий уровень подготовки в Азербайджане к парламентским выборам (ФОТО)
Латвийский наблюдатель: Выборы в Азербайджане проведены согласно высоким европейским демократическим стандартам
Наблюдатели из Италии удовлетворены соблюдением всех требований избирательного законодательства на прошедших парламентских выборах в Азербайджане (ФОТО)
Приглашение более 800 зарубежных наблюдателей - показатель всесторонней подготовки к парламентским выборам в Азербайджане - британская миссия (ФОТО)
Миссия ШОС: Количество местных наблюдателей свидетельствует о прозрачности голосования на парламентских выборах в Азербайджане
На парламентских выборах в Азербайджане для наблюдателей были созданы все условия - грузинский депутат (ФОТО)
На парламентских выборах в Азербайджане негативных моментов не зафиксировано - наблюдатель из Кыргызстана
Депутат из Казахстана: Парламентские выборы в Азербайджане прошли в соответствии с международными стандартами (ФОТО)