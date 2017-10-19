В Азербайджане до 2021 г будет продлен мораторий на проверки бизнеса

19 октября 2017 11:23 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Срок действия моратория на проверки предпринимательской деятельности в Азербайджане будет продлен до 2021 года, сказал в четверг председатель парламентского комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству, депутат Зияд Самедзаде.

Проверки предпринимательской деятельности в Азербайджане приостановлены с первого ноября 2015 года. Срок действия моратория составляет два года и завершается в ноябре 2017 года. Мораторий не распространяется на проверки Генпрокуратуры и проверки, связанные с обеспечением госбезопасности, здоровья граждан и защитой экономических интересов страны.

Как отметил Самедзаде, в законопроект добавляется новый пункт, который подчеркивает, что государственные органы должны проверять качество лекарственных препаратов и продовольственной продукции.

Он также добавил, что Кабинет министров Азербайджана подготовит список случаев, при которых проверки предпринимательской деятельности должны осуществляться. Они будут затрагивать сферы, связанные со здоровьем граждан, государственной безопасностью и экономическими интересами страны.

(Автор: Азад Гасанли)

Azernews Newspaper
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