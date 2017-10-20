Шахин Мустафаев: Прямые инвестиции Украины в Азербайджан составили $25 млн (версия 2)

БАКУ /Trend/ - Прямые инвестиции Украины в Азербайджан составили 25 миллионов долларов, сказал в пятницу министр экономики Азербайджана Шахин Мустафаев на азербайджано-украинской деловой встрече в Баку.

По его словам, на сегодняшний день в Азербайджане действуют 116 компаний с украинским капиталом.

"В свою очередь, инвестиции Азербайджана в Украину составили 200 миллионов долларов. В частности, на украинском рынке активно действует компания SOCAR, чья сеть в стране насчитывает 60 заправочных станций. Также стоит отметить отношения между двумя странами в сфере грузоперевозок. Как вы знаете, Азербайджан уже превратился в транзитную страну, и Украина также пользуется транзитным потенциалом Азербайджана. За прошедшие девять месяцев грузоперевозки железнодорожным транспортом выросли в 2,4 раза по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года, а перевозки автомобильным транспортом - в 3,1 раза", - сказал министр.

Мустафаев пригласил украинские компании инвестировать в различные сферы экономики Азербайджана, в частности в промышленные и аграрные парки.

"Между нашими странами существует большой потенциал в развитии отношений и создании совместных предприятий в сферах туризма, перерабатывающей промышленности, фармацевтики и сельского хозяйства", - отметил министр.

По данным Государственного таможенного комитета Азербайджана, товарооборот с Украиной за три квартала 2017 года составил 483,2 миллиона долларов, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в 2,1 раза. При этом экспорт азербайджанской продукции в Украину вырос в 5,1 раза - с 32,94 миллиона долларов до 166,9 миллиона долларов, а импорт украинской продукции в Азербайджан - на 59,2 процента (с 198,74 миллиона долларов до 316,3 миллиона долларов).

(Автор: Анвар Мамедов. Редактор: Ирина Парфёнова)