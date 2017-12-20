Начался ремонт очередного участка ж/д Баку-Беюк Кесик (ФОТО)

20 декабря 2017 11:27 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - ЗАО "Азербайджанские железные дороги" приступило к очередному этапу работ в рамках капремонта железной дороги Баку-Беюк Кесик. Об этом сообщила Trend в среду глава пресс-службы ЗАО Севиндж Гадирова.

По ее словам, сегодня стартовал капремонт 9,2-километрового участка Гарасу-Падар.

Капремонт осуществляет ООО "Специализированное железнодорожное предприятие № 5", входящее в состав ЗАО.

"Ремонтные работы продлятся пять дней", - сказала Гадирова.

Отметим, что реализация проекта по капитальному ремонту 600-километровой железной дороги Баку-Беюк Кесик была начата в октябре 2015 года. До сегодняшнего дня капитально отремонтированы 428 километров железной дороги.

Дополнительное соглашение к экспортному договору по реализации второго этапа проекта реконструкции железных дорог Азербайджана было подписано с чешской компанией MORAVIA STEEL. Контракт предусматривает материально-техническое снабжение и капитальный ремонт 600 километров железной дороги Баку-Беюк Кесик.

(Автор: Максим Цурков)

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