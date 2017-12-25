АО «Казатомпром» продало акции компании «Westinghouse Electric»

БАКУ /Trend/ - Корпорация «Toshiba» выкупила у АО НАК «Казатомпром» 10 процентов акций компании «Westinghouse Electric», в соответствии с условием договора о Пут-опционе. Об этом сообщили в АО НАК «Казатомпром».

Сегодня «Казатомпром» получил оплату за акции «Westinghouse» в размере 522 миллиона долларов по ранее реализованному праву на Пут-опцион.

С учетом полученных за период владения акциями дивидендов в размере 103 миллиона долларов, «Казатомпром» осуществил возврат вложенных средств в общей сумме 625 миллиона долларов, что превысило первоначальные инвестиции в акции «Westinghouse» на 85 миллиона долларов. Напомним, что «Казатомпром» приобрел акции «Westinghouse» в 2007 году у корпорации «Toshiba» за 540 миллиона долларов.

Согласно условиям договора о Пут-опционе, «Казатомпром» имел право продать свои акции обратно корпорации «Toshiba» по фиксированной стоимости 522 миллиона долларов. В марте 2017 года американская компания «Westinghouse» (дочерняя компания японской корпорации «Toshiba») подала ходатайство в суд о начале процедуры банкротства, в соответствии со статьей 11 Кодекса США о банкротстве. АО «НАК «Казатомпром» является мировым лидером в добыче природного урана и национальным оператором в Казахстане по импорту и экспорту урана, редких металлов и ядерного топлива для атомных электростанций.

В группу компаний «Казатомпром» входят 49 предприятий, в которых работают около 26 000 человек. Активы включают в себя весь комплекс предприятий, участвующих в производственной цепочке конечных продуктов - от геологоразведки, добычи урана и производства ядерного топлива, до науки, социального обеспечения и обучения. АО ФНБ «Самрук-Казына» является единственным акционером АО НАК «Казатомпром».

(Автор: Нигяр Гулиева. Редактор: Хазар Ахундов)

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