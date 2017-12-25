АО «Казатомпром» продало акции компании «Westinghouse Electric»

25 декабря 2017 17:46 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Корпорация «Toshiba» выкупила у АО НАК «Казатомпром» 10 процентов акций компании «Westinghouse Electric», в соответствии с условием договора о Пут-опционе. Об этом сообщили в АО НАК «Казатомпром».

Сегодня «Казатомпром» получил оплату за акции «Westinghouse» в размере 522 миллиона долларов по ранее реализованному праву на Пут-опцион.

С учетом полученных за период владения акциями дивидендов в размере 103 миллиона долларов, «Казатомпром» осуществил возврат вложенных средств в общей сумме 625 миллиона долларов, что превысило первоначальные инвестиции в акции «Westinghouse» на 85 миллиона долларов. Напомним, что «Казатомпром» приобрел акции «Westinghouse» в 2007 году у корпорации «Toshiba» за 540 миллиона долларов.

Согласно условиям договора о Пут-опционе, «Казатомпром» имел право продать свои акции обратно корпорации «Toshiba» по фиксированной стоимости 522 миллиона долларов. В марте 2017 года американская компания «Westinghouse» (дочерняя компания японской корпорации «Toshiba») подала ходатайство в суд о начале процедуры банкротства, в соответствии со статьей 11 Кодекса США о банкротстве. АО «НАК «Казатомпром» является мировым лидером в добыче природного урана и национальным оператором в Казахстане по импорту и экспорту урана, редких металлов и ядерного топлива для атомных электростанций.

В группу компаний «Казатомпром» входят 49 предприятий, в которых работают около 26 000 человек. Активы включают в себя весь комплекс предприятий, участвующих в производственной цепочке конечных продуктов - от геологоразведки, добычи урана и производства ядерного топлива, до науки, социального обеспечения и обучения. АО ФНБ «Самрук-Казына» является единственным акционером АО НАК «Казатомпром».

(Автор: Нигяр Гулиева. Редактор: Хазар Ахундов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
"Казатомпром" объявил об ожидаемых доходах по итогам 2017 г.
Бизнес 21 декабря 20:26
"Казатомпром" намерен расширить географию поставок
Энергетика 21 декабря 20:12
В Казахстане выставлен на продажу пакет акций АО «Казатомпром»
Тендеры 14 декабря 11:14
"Казатомпром" увеличивает долю участия в СП «Инкай»
Энергетика 11 декабря 20:37
Казатомпром сокращает добычу урана на три года
Энергетика 4 декабря 17:58
Приватизация нацкомпаний Казахстана может начаться во II половине 2018 г.
Бизнес 15 ноября 13:20
"Казатомпром" представил программу трансформации до 2019 года
Центральная Азия 2 ноября 10:55
Крупнейшие нацкомпании Казахстана будут приватизированы как минимум на четверть
Бизнес 21 декабря 2016 15:56
Fitch подтвердило рейтинг Казатомпрома на уровне «BBB-», прогноз «Стабильный»
Бизнес 6 декабря 2016 14:09
Казахстан и Китай укрепляют сотрудничество в атомной отрасли
Энергетика 18 июля 2016 14:43
Казахстан увеличивает долю в СП с канадской корпорацией
Энергетика 27 мая 2016 12:08
Казахстан в 2015 году увеличил добычу урана
Энергетика 18 января 2016 15:13
Казахстан будет производить элементы реакторов для АЭС Китая
Энергетика 16 декабря 2015 11:01
Казахстан заключил крупный контракт на поставку урана во Францию
Энергетика 6 ноября 2015 12:53
Казахстан будет сотрудничать с Катаром и Японией в сфере солнечной и атомной энергетики
Казахстан 28 октября 2015 16:28
Казахстан и США будут сотрудничать в атомной энергетике
Энергетика 21 октября 2015 12:07
Казахстан и Китай подписали соглашения на сумму $5,1 млрд
Бизнес 2 сентября 2015 09:51
Казахстан до 2025 года останется лидером по добыче урана
Казахстан 28 августа 2015 15:09