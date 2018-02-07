Азербайджан на 75% завершил ремонт ж/д Баку-Беюк Кесик (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - ЗАО "Азербайджанские железные дороги" приступило к очередному этапу работ в рамках капремонта железной дороги Баку-Беюк Кесик, говорится в сообщении пресс-службы ЗАО, распространенном в среду.

Согласно информации, сегодня стартовал капремонт 8,6-километрового участка Дялляр-Шамкир.

Капремонт осуществляет ООО "Специализированное железнодорожное предприятие № 11", входящее в состав ЗАО.

Ожидается, что ремонтные работы продлятся неделю.

Реализация проекта по капитальному ремонту 600-километровой железной дороги Баку-Беюк Кесик была начата в октябре 2015 года. До сегодняшнего дня капитально отремонтированы 450 километров железной дороги.

Дополнительное соглашение к экспортному договору по реализации второго этапа проекта реконструкции железных дорог Азербайджана было подписано с чешской компанией MORAVIA STEEL. Контракт предусматривает материально-техническое снабжение и капитальный ремонт 600 километров железной дороги Баку-Беюк Кесик.

(Автор: Максим Цурков)

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