На железнодорожной станции Баш Алят устанавливают новые стрелочные переводы (ФОТО)

12 февраля 2018 11:13 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - На железнодорожной станции Баш Алят начаты работы по укладке нового стрелочного перевода, говорится в распространенном в понедельник сообщении отдела по связям с общественностью ЗАО "Азербайджанские железные дороги".

Работы ведутся в рамках капитального ремонта 600-километрового участка железной дороги Баку-Беюк Кесик.

С сентября 2016 года идет процесс замены стрелочных переводов на железной дороге Баку-Беюк Кесик. На Сангачальской производственной базе была построена специальная площадка, где идет сборка нижних строений стрелочных переводов и новых железобетонных перекрытий. Первый подобный перевод был установлен девятого сентября 2016 года.

"До сегодняшнего дня установлено уже 118 новых устройств. На станции Баш Алят будут заменены 12 стрелочных переводов, и эти работы будут вестись поэтапно", - говорится в сообщении.

Дополнительное соглашение к экспортному договору по реализации второго этапа проекта реконструкции железных дорог Азербайджана было подписано 14 апреля 2015 года ЗАО "Азербайджанские железные дороги" с чешской компанией MORAVIA STEEL. Контракт предусматривает материально-техническое снабжение и капитальный ремонт 600 километров железной дороги Баку-Беюк Кесик.

Реализация нового проекта была начата в октябре 2015 года.

(Автор: Максим Цурков. Редактор: Хазар Ахундов)

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