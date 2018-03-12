Стартовал ремонт еще одного участка ж/д Баку-Беюк Кесик (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - ЗАО "Азербайджанские железные дороги" приступило к очередному этапу работ в рамках капремонта железной дороги Баку-Беюк Кесик, говорится в сообщении пресс-службы ЗАО, распространенном в понедельник.
Согласно информации, сегодня стартовал капремонт железнодорожного полотна на станции Беюк Кесик и участка Беюк Кесик - Гардабани протяженностью 5,7 километра.
Ожидается, что ремонтные работы продлятся неделю.
Реализация проекта по капитальному ремонту 600-километровой железной дороги Баку-Беюк Кесик была начата в октябре 2015 года. До сегодняшнего дня были капитально отремонтированы 470 километров железной дороги.
Дополнительное соглашение к экспортному договору по реализации второго этапа проекта реконструкции железных дорог Азербайджана было подписано с чешской компанией MORAVIA STEEL. Контракт предусматривает материально-техническое снабжение и капитальный ремонт 600 километров железной дороги Баку-Беюк Кесик.
(Автор: Максим Цурков)
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.