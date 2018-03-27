Грузоперевозчик ADY Container объявил о запуске поезда Мерсин-Баку

27 марта 2018 16:26 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Азербайджанское ООО ADY Container ("дочка" ЗАО "Азербайджанские железные дороги") объявило о начале функционирования контейнерного блок-поезда Мерсин – Баку.

Как отмечается в сообщении на сайте компании, поезд будет отправляться два раза в месяц.

"Срок доставки грузов составит 200 часов, а расстояние - 2850 километров", - говорится в сообщении.

ADY Container является дочерним предприятием ЗАО "Азербайджанские железные дороги", осуществляющим контейнерные перевозки. На сегодня компания оперирует пятью контейнерными терминалами на территории Азербайджана.

(Автор: Максим Цурков. Редактор: Хазар Ахундов)

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