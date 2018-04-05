В Азербайджане стартует ремонт ж/д путей на станции Агстафа (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - ЗАО "Азербайджанские железные дороги" приступает к очередному этапу работ в рамках капремонта железной дороги Баку-Беюк Кесик. Об этом сообщила Trend в четверг глава пресс-службы ЗАО Севиндж Гадирова.

По словам главы пресс-службы, шестого апреля стартует капремонт 2,2-километрового участка главных путей станции Агстафа.

Капремонт осуществляет ООО "Специализированное железнодорожное предприятие № 5", входящее в состав ЗАО.

"Ремонтные работы продлятся два дня", - сказала Гадирова.

Отметим, что реализация проекта по капитальному ремонту 600-километровой железной дороги Баку-Беюк Кесик была начата в октябре 2015 года. До сегодняшнего дня капитально отремонтированы 512 километров железной дороги.

Дополнительное соглашение к экспортному договору по реализации второго этапа проекта реконструкции железных дорог Азербайджана было подписано с чешской компанией MORAVIA STEEL. Контракт предусматривает материально-техническое снабжение и капитальный ремонт 600 километров железной дороги Баку-Беюк Кесик.

(Автор: Максим Цурков. Редактор: Хазар Ахундов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.