«Качество экономики» Казахстана остается положительным – отчет

БАКУ /Trend/ - На протяжении 27 лет по темпам развития экономики Казахстан вышел на одно из первых мест среди стран СНГ, заняв второе место по этому показателю после Азербайджана, говорится в макроэкономическом обзоре нефтяных экономик СНГ, подготовленном аналитическим кредитным рейтинговым агентством АКРА.

“С 1990 по 2017 год лишь Азербайджан и Казахстан смогли более чем вдвое увеличить реальный ВВП: экономическая активность в этих странах повысилась в 2,6 и в 2,03 раза соответственно. Динамика сглаженного темпа факторной производительности Казахстана (прокси качества экономики страны) демонстрировала рост до 2003-го года включительно (значение показателя на конец периода составило 6,4 процента), снизившись до уровня 1,4 процента в 2016-м, что укладывается в общее понимание процесса, указывая на улучшение базы сравнения, а также на ослабевающий мультипликативный эффект от бума добычи нефти в 2000–2007 годах”, - говорится в сообщении.

При этом, согласно обзору, сохраняется позитивная динамика факторной производительности, то есть в экономике Казахстана остаются возможности для усиления отдачи от вклада базовых производственных ресурсов (труда и капитала), что позволяет "качеству экономики" оставаться положительным.

Отмечается, что важность конъюнктуры нефтяных цен в формировании ВВП Казахстана переоценена, так как на протяжении почти 20 лет ключевым фактором в этом направлении служил структурный рост на основе базовых источников — труда и производственного капитала.

По мнению агентства, в Казахстане также вероятен перегрев экономики в связи с превышением итогового роста над структурным, что будет способствовать усилению инфляционных процессов.

“В 2016 году экономика Казахстана, которая годом ранее была близка к стагнации, продемонстрировала уверенный подъем. Способствовал этому структурный темп роста ВВП (результат реализации накопленных в предыдущие периоды основного капитала и трудовых ресурсов). В целом на протяжении всего периода новой экономической истории Казахстана (исключение — 2013 и 2015 годы) решающую роль в развитии экономики страны играл структурный рост, что эмпирически опровергает общепринятое представление о ключевой роли ценового фактора”, - говорится в сообщении агентства.

В период с 2018 по 2019 годы единственным около нейтральным фактором выступит бизнес-цикл экономики. В связи с превышением фактического уровня роста ВВП над потенциальным, также возникает вероятность перегрева в экономике Казхастана.

“В феврале 2018 года потребительская инфляция в годовом исчислении (6,5 процента) укладывалась в текущий целевой таргет-коридор, установленный макрорегулятором на конец 2018 года (5–7 процентов). Однако поддержка инфляционных процессов потенциальным перегревом может стать риском для выполнения таргета и потребовать со стороны регулятора дополнительных мер по изъятию ликвидности”, - говорится в сообщении.

АКРА ожидает, что данные за 2017 год должны показать некоторое снижение положительного вклада со стороны структурного роста в экономику Казахстана.

“Более весомую роль будет играть внешняя конъюнктура, что связано с относительно высокими (на 40 процентов выше среднего уровня) ценами на нефть”, - говорится в обзоре.

(Автор: Али Мустафаев. Редактор: Хазар Ахундов)

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