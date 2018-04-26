Турецкие предприниматели всегда считали Азербайджан привлекательной для инвестиций страной - министр (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - Турция готова рассмотреть возможность создания свободной экономической зоны (СЭЗ) на приграничной с Нахчыванской Автономной Республикой (НАР) территории.

Об этом в эксклюзивном интервью Trend сказал министр экономики Турции Нихат Зейбекчи.

"Подобные вопросы находятся в компетенции Кабинета министров и если турецкие предприниматели попросят создать СЭЗ на границе Турции и НАР, то мы готовы рассмотреть такую возможность", - сказал министр.

Как отметил Зейбекчи, турецкое правительство регулярно информирует предпринимателей об инвестиционных возможностях Азербайджана и старается им помочь выйти на этот рынок.

Министр подчеркнул, что турецкие предприниматели всегда считали Азербайджан привлекательной для инвестиций страной, и выразил надежду на расширение инвестиционных связей между двумя странами.

За последний год экономические отношения Азербайджана и Турции вышли на новый уровень. В прошлом году Турция освободила поставки 42 наименований продукции из НАР от таможенных пошлин, а также подписала с Азербайджаном меморандум о преференциальной торговле, которое предусматривает введение нулевой таможенной ставки на импортно-экспортные операции.

По данным Государственного таможенного комитета Азербайджана, товарооборот с Турцией в 2017 году составил 2,64 миллиарда долларов, из которых на экспорт в эту страну пришлось 1,37 миллиарда долларов. Товарооборот между двумя странами в 2017 году вырос на 14,8 процента. В первом квартале текущего года азербайджано-турецкий торговый оборот составил 573,1 миллиона долларов (рост за год на 3,7 процента).

(Автор: Азад Гасанли. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @AzadHasanli

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