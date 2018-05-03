Команда маршалов компании PwC Azerbaijan, участвовавших в Формуле 1: Три года драйва (ФОТО)

3 мая 2018 11:04 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В этом году команда маршалов PwC Azerbaijan отметила третий год успеха, возглавив на Гран-при Азербайджана в 2018 году сектор 1, состоящий из 42 маршалов. Как и в предыдущие два года, команда продемонстрировала высокие результаты в выполнении обязанностей и отличный командный дух, сообщает компания в четверг.

В этом году команду возглавила молодая и преданная своему делу глава сектора, бывшая спортсменка, специалист Отдела человеческих ресурсов Инара Намалиева. Кроме того, в нашей команде в качестве главного наблюдателя участвовала лидер практики HR-консалтинга Рена Рзаева, а также глава департамента информационных технологий Намик Гаджиев - в качестве специалиста по технической инспекции автомобилей перед гонками.

Самый драматичный момент гонки произошел в нашем секторе, когда два пилота Red Bull врезались друг в друга. Ситуация была хорошо обработана нашими маршалами, которые очистили трассу и помогли водителям в течение короткого периода времени. Наряду с гонкой F1, три машины из гонок F2 были восстановлены нашей командой.

«Помощь и поддержка друг друга, совместный поиск решений проблем - это то, что делает нас более сильными как в команде, так и по отдельности. В течение последних трех лет опыт F1 дал нам возможность проверить себя, выйти из нашей зоны комфорта и сделать что-то важное для страны. Я очень горд, что наша команда продемонстрировала в реальной жизни все ценности и цели PwC» - отметил управляющий партнёр PwC Azerbaijan Мовлан Пашаев.

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Azernews Newspaper
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