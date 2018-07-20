Аэропорт Нурсултан Назарбаев увеличил пассажиропоток по внутренним и внешним направлениям

20 июля 2018 11:06 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев в январе-июне 2018 года обслужил 2 145 154 пассажира, что превышает показатель за аналогичный период 2017 года на 17 процентов, сообщает пресс-служба компании.

За первые шесть месяцев 2018 года аэропорт увеличил пассажиропоток на внутренних направлениях на 12 процентов, услугами аэропорта воспользовались 1 346 578 человек. Кроме того, в январе-июне текущего года воздушная гавань Астаны обслужила 798 576 пассажиров международных воздушных линий, улучшив результат начала 2017 года на 26 процентов.

В первом полугодии 2018 года из аэропорта Астаны выполнено 14 353 вылетов (на 11 процентов больше показателя первых шести месяцев 2017 года).

Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев, являясь одним из современнейших аэропортов Евразийского континента, ежесуточно встречает и выпускает до 160 рейсов.

Максимальная пропускная способность аэропорта составляет 2 500 пассажиров в час. Из аэропорта осуществляет регулярные рейсы казахстанские и зарубежные авиакомпании по 21 внутреннему и 36 международным направлениям.

В 2017 году пассажиропоток аэропорта впервые превысил 4 миллиона человек.

(Автор: Али Мустафаев. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @Ali_Mustafayev_

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