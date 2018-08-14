Румынский морской порт Констанца открыт для совместных проектов с Бакинским портом (Эксклюзив)

14 августа 2018 07:05 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Румынский порт Констанца совместно с мировым портовым сообществом готов развивать эффективное и плодотворное сотрудничество с Бакинским международным морским торговым портом, сказал Trend представитель румынского порта.

Представитель порта Констанца отметил, что румынский морской порт открыт для инициирования совместных проектов с Бакинским портом с целью определения наиболее удачных подходов, обмена знаниями и опытом и дальнейшего увеличения грузопотока.

"Мы приложим все необходимые усилия для содействия активному подходу к текущей ситуации в отношении сотрудничества с Бакинским портом. Мы убеждены, что в будущем будут найдены новые пути и сферы для сотрудничества", – сказал источник в румынском порту.

Он напомнил, что 5 октября 2017 года был подписан меморандум о взаимопонимании между Бакинским международным морским торговым портом и администрацией морского порта Констанца. Документ был подписан по случаю важного события - саммита "Шелковый путь", который состоялся в порту Констанца.

"Это событие стало отправной точкой для ряда других мероприятий и событий, основная цель которых - сотрудничество между портом Констанца и портами, расположенными на Шелковом пути, в особенности Бакинским портом. В данной связи мы продолжали содействовать использованию стратегического положения наших портов, подчеркивая их важную роль в развитии международных коридоров", – сказал источник.

Он также отметил участие порта Констанца в Международной конференции портов и гаваней, которая прошла в этом году в Баку, что является важной платформой для развития сотрудничества между портами.

"В то же время мероприятие "Порт Констанца на Шелковом пути", организованное администрацией порта Констанца в мае этого года, собрало представителей стран Шелкового пути, и по этому случаю мы были очень рады видеть посольство Азербайджана в Румынии в качестве одного из наших уважаемых гостей", – сказал представитель румынского порта.

Он подчеркнул, что во время мероприятий, организованных портом Констанца как в Румынии, так и в других странах, компании из разных сфер имели возможность встретиться с представителями Бакинского порта и ознакомиться с тем, что он может предложить в качестве важного логистического узла в регионе Каспийского моря.

"Порт Констанца представил своим партнерам потенциал Бакинского порта как одного из крупнейших и наиболее развитых морских портов в регионе Каспийского моря, который к тому же играет очень важную роль в Черноморско-Каспийском морском коридоре", – отметил представитель порта Констанца.

Порт Констанца – один из крупнейших портов Черного моря, занимающий площадь 3 926 гектаров и имеющий общий грузопоток в 100 миллионов тонн в год.

Имея очень выгодное положение в коридоре Рейн-Дунай, соединяющем Северное море с Черным морем, порт Констанца играет важную роль в трансъевропейской транспортной сети.

Одним из приоритетов порта Констанца является обеспечение устойчивой связи между Азией и Европой, а также развитие таких важных направлений, как расширение связей со всеми видами транспорта (железнодорожным, автомобильным, речным, воздушным транспортом и с трубопроводами), хорошая транспортная инфраструктура, качество и конкурентоспособность услуг, обеспечение безопасности и охраны окружающей среды и т.д.

Порт Констанца имеет специализированные терминалы, включая терминалы Ro-Ro, и паромы, которые могут обеспечить эффективную транспортировку всех видов грузов. Это крупнейший логистический центр для доставки крупных партий зерна в Европу, а также важнейший центр распределения контейнеров в Черноморском регионе.

Порт Констанца доказал свои конкурентные преимущества благодаря связи с рекой Дунай, обеспечив более короткую, более чистую и дешевую транспортировку грузов, а также сократив время транзита товаров из Центральной Азии, Кавказа и Дальнего Востока в страны Центральной и Восточной Европы.

(Автор: Фикрет Долуханов. Редадктор: Ирина Парфёнова)

Твиттер: @FDolukhanov

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Азербайджане стали реже жениться
Общество 13 августа 20:44
Женщины-предприниматели Азербайджана нацелены на экспорт продукции под национальным брендом на рынки СНГ и Европы (Эксклюзив)
Бизнес 13 августа 20:38
Завтра в ряде районов Баку будут перебои в подаче газа
Общество 13 августа 20:10
SOFAZ огласил поступления от крупнейшего нефтяного проекта Азербайджана
Энергетика 13 августа 18:47
Конвенция о статусе Каспия существенно укрепит отношения Баку и Тегерана - российский эксперт
Политика 13 августа 18:27
В Азербайджане первая декада августа была самой прохладной за последние 10 лет
Общество 13 августа 18:08
Лента новостей
Президент Венесуэлы заявил, что все операции компании PDVSA будут осуществляться в криптовалюте
Другие страны 07:46
На Кубе начался трехмесячный референдум по конституции
Другие страны 06:39
Советник Трампа и посол Турции в США обсудили двусторонние отношения
США 06:12
В Афганистане при взрыве бомбы погиб американский военный
Другие страны 05:45
Президент Венесуэлы заявил, что страна готова к денежной реформе 20 августа
Другие страны 05:07
США заявили о готовности к диалогу с Ираном, несмотря на заявления Тегерана
США 03:54
На Кубе началось общественное обсуждение проекта новой конституции
В мире 03:17
Генсек ООН приветствует подписание конвенции по Каспию
Политика 02:47
Греческие пожарные рассказали о ситуации на острове Эвбея
Европа 02:24