Торговый оборот Китая со странами вдоль "Пояса и пути" превысил $5 трлн

С момента оглашения инициативы "Один пояс, один путь" до июня 2018 года, то есть за 5 лет, торговый оборот Китая со странами вдоль "Пояса и пути" превысил пять триллионов долларов, общая сумма инвестиций в экономическо-торговых зонах за рубежом составила 28,9 миллиарда долларов, были созданы 244 тысячи рабочих мест и получены налоги на сумму 2,01 миллиарда долларов.

Об этом, как передает People's Daily, на брифинге в пресс-канцелярии Госсовета КНР сказал заместитель начальника государственного комитета по развитию и реформам, начальник государственного статистического управления Нин Цзичжэ.

Основная концепция инициативы совместного создания “Пояса и пути” и “совместных консультаций, совместного строительства и совместного использования” уже вписаны в важные результативные документы международных механизмов, таких как ООН. 103 страны и международные организации подписали 118 соглашений о сотрудничестве в рамках “Пояса и пути”. По словам Нин Цзичжэ, 1-ый Международный форум “Пояса и пути” успешно прошел в Пекине в 2017 году, из 279 согласованных на форуме проектов и идей уже 265 было выполнено или перешло в постоянный режим работы, 14 остальных находятся под наблюдением и продвижением, процент выполнения составил 95 процентов.

В ряде проектов достигнут существенный прогресс. Экономический коридор Китай - Пакистан успешно строится, строительство ж/д Китай-Лаос, Китай-Таиланд, Венгрия-Сербия стабильно продвигается, уже началось строительство высокоскоростной железной дороги Джакарта - Бандунг, а порт Гвадар уже готов к эксплуатации. К 26 августу количество совершенных железнодорожных рейсов Китай-Европа уже превысило 10 000, которые прибыли в 43 города 15 стран Европы, загруженность контейнеров составила 85 процентов.

Китай стал самым большим торговым партнером для 25 стран вдоль «Пояса и пути». “За пять лет торговый оборот Китая превысил пять триллионов долларов, на фоне падения объема торговли и отрицательного роста, Китай осуществил рост в 1,1 процента”, - цитирует People's Daily заместителя министра коммерции Китая Цяня Кэмина.

За пять лет прямые инвестиции Китая в страны вдоль “Пояса и пути” превысили 70 миллиардов долларов, ежегодный рост составил 7,2 процента, объем новых заключенных договоров превысил 500 миллиардов долларов. “В то же время мы расширяем сферы для зарубежного капитала, создаем высокие условия для бизнеса, привлекаем инвестиции из стран вдоль “Пояса и пути”, - добавил Цянь Кэмин.

Строительство торгово-экономической зоны продвигается стабильно. За пять лет китайские предприятия в странах вдоль “Пояса и пути” построили 82 торгово-экономические зоны, в которые заселились 3995 предприятий. Строительство свободной торговой сети непрерывно расширяется. Китай подписал или вывел на более высокий уровень пять соглашений о свободной торговле с 13 странами вдоль "Пояса и пути".

Нин Цзичжэ отметил, что Китай активно развивает сотрудничество в сферах образования, науки и культуры и уже составил планы сотрудничества в науке, образовании, финансах, энергетике, сельском хозяйстве, инспекции и карантине, стандартах связи и др. Благодаря введению стипендии “Шелковый путь” и созданию учебных учреждений за рубежом, возможность пройти подготовку получили технические и управляющие кадры. В 2017 году количество приехавших в Китай студентов из стран вдоль “Пояса и пути” превысило 300 тысяч человек, а из Китая в эти страны отправились 60 тысяч студентов. К 2020 году количество туристов вдоль стран «Пояса и пути» превысит 85 миллионов человек/раз, а общий расход составит 110 миллиардов долларов.

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