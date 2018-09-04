Азербайджанские Unibank и Rabitabank будут совместно выдавать бизнес-кредиты

БАКУ /Trend/ - Rabitabank и Unibank приняли совместное решение о выдаче синдицированных кредитов. Как говорится в сообщении Unibank, распространенном во вторник, в связи с этим между банками был подписан «Протокол намерения», подразумевающий выдачу совместных синдицированных кредитов.

Синдицированный кредит обычно выдается бизнес-клиентам со стороны двух и более банков. В результате такого сотрудничества оба банка смогут удовлетворять потребности своих бизнес-клиентов в больших объемах. Этим же для клиентов появляется возможность для реализации более крупных и долгосрочных планов развития. Другой целью таких кредитов является распределение рисков кредитной суммы между банками-участниками. На сегодняшний день существует большая потребность в синдицированных займах для удовлетворения потребностей в больших объемах кредитов со стороны владельцев бизнеса. С этой точки зрения сотрудничество между Unibank и Rabitabank в этом направлении будет очень полезным как для владельцев бизнеса, так и для банковского сектора.

Председатель правления ОАО Unibank Фаиг Гусейнов высоко оценил это сотрудничество: «Приятно быть в списке первых банков в нашей стране, которые практикуют этот кредитный продукт, широко используемый на мировом банковском рынке. Это сотрудничество позволит нам софинансировать более крупные бизнес-проекты и удовлетворить спрос на большие деньги, которые нужны бизнесу. Я верю, что поддержка крупных бизнес-проектов со стороны Unibank и Rabitabank – двух банков, которые обладают большим опытом в банковской отрасли независимого Азербайджана, создаст новые тренды в банковском секторе».

Председатель Совета правления ОАО Rabitabank Эльчин Гадимов также считает, что синдицированные кредиты, предоставляющие возможность распределения кредитных рисков между банками-партнерами при выдаче крупных кредитов, станут более полезными для поддержки крупного бизнеса: «Это сотрудничество двух банков Азербайджана, с богатым банковским опытом, сделает финансовые ресурсы большего объема более доступными для бизнеса. Синдицированный кредит поможет предпринимателю не только увеличить вероятность реализации крупных проектов, но и будет способствовать общему росту экономики и росту занятости в стране».

Созданный в 1993 году Rabitabank позже расширил свою деятельность за пределы индустрии коммуникаций, охватив клиентов из различных сфер экономики, став универсальным банком. В настоящее время клиентами Rabitabank являются предприятия, работающие в сфере торговли, производства, строительства, сельского хозяйства, траспорта, коммуникаций и прочих отраслей экономики, банк также оказывает полный спектр финансовых услуг физическим лицам.

На протяжении 25 лет банк смог не только сохранить свои позиции среди крупнейших банков республики, но и расширить свою деятельность до 23 филиалов и двух отделений по всей стране, усилить присутствие банка в регионах страны 14 региональными филиалами (Сумгайыте, Губе, Гусарах, Хачмазе, Лянкяране, Гяндже, Шамкире, Ширване, Шеки, Нахчыване, Шамахе, Кюрдамире, Агсу, Масаллы и Агджабеди), расширить сотрудничество с международными финансовыми институтами, привлечь в банк новых клиентов, тем самым заложив прочную основу для дальнейшего успешного развития.

Unibank, созданный, в результате объединения двух передовых коммерческих банков, «MBANK» (1992 года) и «PROMTEXBANK» (1994 года), в 2002 году, является одним из крупнейших финансовых организаций страны. Согласно своим финансовым показателям, Unibank занимает лидирующие позиции в списке банков страны. Unibank, оказывает услуги различным клиентам, как корпоративным, так и частным. В списке акционеров банка находится такой крупный мировой финансовый институт, как Европейский банк развития и реконструкции.

Для оказания высококачественных услуг банк обладает широкой филиальной сетью, как в регионах, так и в столице. За более чем 25 лет своей успешной коммерческой деятельности и участия во многих социальных проектах, банк не раз становился обладателем многих международных и местных наград.

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