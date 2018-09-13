Глава Центробанка рассказал об условиях перехода на режим таргетирования инфляции в Азербайджане (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - Переход на режим таргетирования инфляции в Азербайджане займет минимум два года. Об этом сказал Trend председатель Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Эльман Рустамов.

По словам Рустамова, это очень сложный процесс, который требует межведомственного взаимодействия, особенно в финансовом секторе.

"Решающая часть процесса - активизация межбанковского манатного рынка, потому что таргетирование инфляции проходит через таргетирование процентных ставок. Такова мировая практика. В данном вопросе очень важно развитие рынка ценных бумаг", - сказал глава ЦБА.