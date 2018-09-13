Ж/д администрации Казахстана и Турции подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве

13 сентября 2018 09:42 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В рамках казахстано-турецкого инвестиционного форума в Анкаре 12 сентября было подписано соглашение о стратегическом сотрудничестве между АО «НК «Қазақстан темір жолы» и АО «TCDD Tasimacilik A.S.», говорится в сообщении, размещенном в четверг на сайте АО «НК «Қазақстан темір жолы».

Документ, направленный на укрепление двусторонних отношений в области железнодорожного транспорта, в том числе машиностроения, подписали председатель правления АО «НК «Қазақстан темір жолы» Канат Алпысбаев и генеральный директор АО «TCDD Tasimacilik A.S.» Вейси Курт.

Соглашением предусматривается совместная работа в сфере развития транзитного потенциала и транспортно-логистической системы на территории Казахстана и Турции в рамках Транскаспийского международного транспортного коридора.

«Между нашими странами сформирован мультимодальный Транскаспийский коридор, где железнодорожная линия Баку-Тбилиси-Карс и портовая инфраструктура на Каспии способствуют динамичному росту трансконтинентальных перевозок. В 2018 году ожидается четырехкратный рост перевозок железнодорожным и автомобильным транспортом по сравнению с 2017 годом. К 2020 году предлагается довести объем перевозок до 5 млн тонн», - сказал Алпысбаев.

В рамках соглашения стороны также договорились о предоставлении конкурентоспособных тарифных условий на контейнеры, создании центра консолидации и дистрибуции на СЭЗ «Хоргос-Восточные ворота» для грузов, следующих в/из Казахстана и КНР в/из Турцию.

(Автор: Ляман Зейналова)

Твиттер: @Lyaman_Zeyn

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