"Азербайджанские авиалинии" объявляют набор стюардесс

14 сентября 2018 11:42 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - ЗАО "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) объявляет прием документов среди девушек на должность бортпроводника. Прием документов будет проводиться с 10.00 до 12.00 с 17 сентября по 17 октября 2018 года.

Кандидаты будут выбраны путем конкурса.

В конкурсе могут принять участие только девушки возрастом от 18 до 30 лет, ростом не менее 165 и не более 180 сантиметров, обязательное условие - свободное владение азербайджанским, английским, русским языками, а также приветствуется знание других иностранных языков.

Для участия в конкурсе требуются оригинал и копия нижеуказанных документов:

- удостоверение личности;

- одна фотография (3х4);

- паспорт;

- диплом, медицинский сертификат и сертификат об иностранных языках (если есть);

Все документы должны быть представлены в Главное Управление по работе с персоналом ЗАО "Азербайджанские Авиалинии" (AZAL). Для дополнительной информации можно обратиться в Управление кадров ЗАО "Азербайджанские авиалинии" (AZAL).

Контактные номера: 497-26-00 (внутренний: № 24-04; 32-81; 20-74)

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