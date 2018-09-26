Проекты государственного и сводного бюджетов на 2019 год представлены Президенту Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Проекты государственного, сводного бюджетов Азербайджана на 2019 год и показатели сводного бюджета на последующие три года представлены Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

Соответствующее решение, опубликованное в среду в официальной печати, подписал премьер-министр Азербайджана Новруз Мамедов.

Также главе государства представлены "Концепция и показатели прогноза экономического и социального развития Азербайджана на 2019 и последующие три года", подготовленные министерством экономики, и другие материалы в соответствии с 12 статьей закона "О бюджетной системе".

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