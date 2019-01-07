Названа дата открытия Торгового дома Азербайджана в Дубае

7 января 2019 18:33 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Торговый дом Азербайджана в Дубае планируется открыть 10 января, сообщили в понедельник Trend в министерстве экономики Азербайджана.

Как сообщили в ведомстве, в открытии Торгового дома примет участие азербайджанская делегация.

Напомним, что торговый представитель Азербайджана в Дубае Эльнур Алиев ранее сказал Trend, что в Торговом доме будет действовать специальный информационный офис, где любой желающий сможет получить более подробную и интересующую его информацию по Азербайджану, в том числе по сфере туризма.

По его словам, открытие Торгового дома будет способствовать увеличению экспорта в ОАЭ продукции ненефтяного сектора, продвижению азербайджанских товаров и расширению двусторонней торговли между странами.

По данным Государственного таможенного комитета Азербайджана, за январь - ноябрь 2018 года товарооборот между Азербайджаном и ОАЭ составил 48,84 миллиона долларов, что на 50,8 процента превышает аналогичный показатель прошлого года. При этом экспорт из Азербайджана в ОАЭ составил 19,16 миллиона долларов (рост на 31 процент), а импорт – 29,68 миллиона долларов (рост на 67,1 процента).

(Автор: Талех Мурсагулов. Редактор: Ирина Парфёнова)

Твиттер: @TalehMursagulov

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