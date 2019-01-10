Открытие Торгового дома Азербайджане в Дубае отложено

10 января 2019 17:29 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Открытие Торгового дома Азербайджана в Дубае, которое планировалось десятого января, отложено на неопределенный срок, сказал в четверг Trend торговый представитель Азербайджана в Дубае Эльнур Алиев.

По словам торгового представителя, открытие Торгового дома было отложено по техническим причинам.

Отметим, что ОАЭ являются одним из четырёх государств, где имеются торгпредства Азербайджана.

Алиев ранее сказал Trend, что в Торговом доме будет действовать специальный информационный офис, где любой желающий сможет получить более подробную и интересующую его информацию по Азербайджану, в том числе по сфере туризма.

По его словам, открытие Торгового дома будет способствовать увеличению экспорта в ОАЭ продукции ненефтяного сектора, продвижению азербайджанских товаров и расширению двусторонней торговли между странами.

По данным Государственного таможенного комитета Азербайджана, за январь - ноябрь 2018 года товарооборот между Азербайджаном и ОАЭ составил 48,84 миллиона долларов, что на 50,8 процента превышает аналогичный показатель прошлого года. При этом экспорт из Азербайджана в ОАЭ составил 19,16 миллиона долларов (рост на 31 процент), а импорт – 29,68 миллиона долларов (рост на 67,1 процента).

(Автор: Сара Исрафилбекова. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @IsrafilbekovaS

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