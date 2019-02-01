Азербайджан расширяет географию экспорта текстильной продукции

БАКУ /Trend/ - Предприятие по производству пряжи ООО "Мингячевир текстиль" наладило поставки продукции в Португалию и Бельгию, сказал Trend менеджер по связям с общественностью предприятия Рашад Керимов.

По словам Керимова, в настоящее время производимая предприятием продукция экспортируется в Турцию и Россию.