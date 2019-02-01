Азербайджан расширяет географию экспорта текстильной продукции

1 февраля 2019 08:00 (UTC+04:00)
БАКУ /Trend/ - Предприятие по производству пряжи ООО "Мингячевир текстиль" наладило поставки продукции в Португалию и Бельгию, сказал Trend менеджер по связям с общественностью предприятия Рашад Керимов.

По словам Керимова, в настоящее время производимая предприятием продукция экспортируется в Турцию и Россию.

"Мы намерены еще больше расширить географию экспорта. В частности, предусматривается расширить поставки на рынки дальнего зарубежья. В настоящее время примерно 80 процентов производимой на предприятии продукции поставляются на экспорт. Остальной объем реализуется на внутреннем рынке, преимущественно крупным предприятиям текстильной промышленности. В планы предприятия на текущий год входит увеличение объемов производства, а также расширение международного сотрудничества", - сказал Керимов.

Производимая предприятием продукция в этом году будет экспонироваться на отраслевой выставке "International Istanbul Yarn Fair", которая пройдет 28 февраля 2019 года в Стамбуле.

ООО "Мингячевир Текстиль" было создано в феврале 2018 года на территории Мингячевирского промышленного парка. Предприятие оснащено оборудованием ведущих компаний Германии, Швейцарии и Японии.

(Автор: Гусейн Велиев)

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