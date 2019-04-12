Хикмет Гаджиев: «Один пояс, один путь» предоставит огромные возможности для сближения Китая и Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Инициатива «Один пояс, один путь» (BRI) предоставит огромные возможности для сближения Китая и Азербайджана.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом в интервью China Daily сказал заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Азербайджана Хикмет Гаджиев.

«Инициатива «Один пояс, один путь», предложенная президентом Китая Си Цзиньпином в 2013 году, затронула сердца азербайджанского народа, так как восстановление древнего Шелкового пути идет на пользу всему миру, способствуя развитию и процветанию всех стран», - сказал он.

По словам Гаджиева, Азербайджан полностью поддерживает эту инициативу и строит новые мосты сотрудничества и дружбы.

«Мы с нетерпением ожидаем второго Форума международного сотрудничества «Один пояс, один путь» в конце этого месяца, и Азербайджан будет активно участвовать в этом мероприятии высокого уровня», - сказал он.

Гаджиев отметил, что Азербайджан создал транспортную сеть, включающую морские порты, аэропорты, железные дороги и сухопутные дороги.

«За последние годы были построены 15 тысяч километров сухопутных дорог, и страна также построила один из крупнейших морских портов на Каспии», - сказал Гаджиев, добавив, что все это важные точки древнего Шелкового пути.

Он добавил, что 30 октября 2017 года начала функционировать железная дорога Баку-Тбилиси-Карс (БТК).

«БТК функционирует с целью основного экспорта и в качестве промежуточного коридора в рамках инициативы «Один пояс, один путь». Азербайджан также работает над развитием маршрутов Восток-Запад и Север-Юг, соединяющих железнодорожные системы Ирана и России», - сказал он.

Отметим, что в октябре 2018 года Азербайджан подписал декларацию, в которой была отмечена актуальность сотрудничества по вопросам охраны окружающей среды, изменения климата и устойчивого развития и выражена поддержка созданию «Энергетического партнерства Пояс и путь».

Инициатива «Один пояс, один путь» была предложена председателем КНР Си Цзиньпинем в 2013 году с целью строительства торговой и инфраструктурной сети, соединяющей Азию с Европой и Африкой, вдоль древних торговых путей.

В декабре 2015 года в рамках визита в КНР Президента Азербайджана Ильхама Алиева состоялось подписание Меморандума о взаимопонимании по совместному поощрению создания «Экономического пояса Шелкового пути», тем самым была выражена поддержка Азербайджаном данной инициативы.

(Автор: Ляман Зейналова)

Твиттер: @Lyaman_Zeyn

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