Французская компания будет обслуживать азербайджанские поезда

БАКУ/Trend/ - Французская компания Alstom и "Азербайджанские железные дороги" (АДЖ) подписали соглашение об оказании технической поддержки для локомотивного парка, передает Trend с церемонии подписания.

Соглашение было подписано в рамках встречи министра финансов Азербайджана Самира Шарифова с министром экономики и финансов Франции Бруно Ле Мэром.

Соглашение подписали председатель АЖД Джавид Гурбанов и региональный директор компании Alstom по Азербайджану, Грузии, Узбекистану и Туркменистану Эльшан Зейналов.

Техобслуживание будет предоставляться для локомотивов, поставленных французской компанией в Азербайджан.

Поставки локомотивов переменного тока производства Alstom начаты после подписания соглашения в 2014 году. 40 из них предназначены для грузовых перевозок по маршруту Баку-Тбилиси-Карс, остальные 10 - для пассажирских составов.

Первый электровоз Prima T8 (AZ8A) был получен АЖД в декабре 2018 года, он собран на предприятии в Казахстане. Модель, состоящая из двух секций, способна тянуть состав до 9 тыс. тонн и развивать скорость до 120 км/ч.

(Автор: Кямаля Мамедлы, Хейраддин Насирзаде )

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