Российское рейтинговое агентство прогнозирует рост ВВП Азербайджана

12 сентября 2019 22:53 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - На конец 2019 года российское рейтинговое агентство АКРА ожидает рост ВВП Азербайджана на 2-2,2 процента, сказал Trend заместитель директора группы суверенных рейтингов и макроэкономического анализа российского рейтингового агентства АКРА Жаннур Ашигали.

Как отметил эксперт, прогнозы на 2020 год примерно такие же.

"В числе наиболее актуальных факторов можно отметить оживление внутренней торговли, а также импульс со стороны инвестиций в основной капитал и наращивание добычи углеводородов", - сказал он.

Эксперт считает, что это поспособствует увеличению объема промышленного производства, который может показать рост в диапазоне 2,8-3 процента в 2019-2020 годах.

Отметим, что в январе-июле 2019 года ВВП Азербайджана составил 44,473 миллиарда манатов, что на 2,5 процента больше показателя аналогичного периода прошлого года.

За отчетный период рост экономики был зафиксирован практически во всех сферах: информация и связь – 16,9 процента, сельское, лесное и рыбное хозяйства – 6,3 процента, туризм и общественное питание - 4,3 процента, промышленность – 3,3 процента, торговля и ремонт транспортных средств - 2,9 процента, транспорт и складское хозяйство - 2,6 процента, в других сферах – 1,7 процента.

В нефтяном секторе рост за январь-июль составил 1,9 процента, в ненефтяном – 3 процента. ВВП на душу населения за отчетный период составил 4499,5 маната.

(Автор: Сара Исрафилбекова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Твиттер: @IsrafilbekovaS

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Российское рейтинговое агентство прогнозирует рост ВВП Азербайджана
Бизнес 9 сентября 14:26
ВВП Азербайджана за семь месяцев продемонстрировал существенный рост
Финансы 16 августа 12:20
Экономика Азербайджана продолжит демонстрировать рост – IIF
Экономика 12 августа 15:31
ВВП Азербайджана за I полугодие 2019 года вырос
Финансы 15 июля 12:22
S&P прогнозирует рост ВВП Азербайджана в последующие три года
Экономика 6 июля 12:26
Рост ВВП Азербайджана в 2018 году обеспечил ненефтяной сектор
Финансы 23 июня 22:00
Лента новостей
Нетаньяху не готов мириться с угрозой военного присутствия Ирана в Сирии
Другие страны 23:20
В Испании объявили новую санитарную угрозу из-за листериоза
Европа 23:20
Академик рассказал, что может стать причиной начала ядерной войны
Россия 23:15
В США предъявили обвинения мужчине, устроившему стрельбу в Эль-Пасо
США 22:36
Трамп заявил, что Болтон сдерживал его от более жесткой политики по Венесуэле и Кубе
Другие страны 22:34
Заместитель посла Франции в Сальвадоре задержан за подготовку нападения на мусульман
Другие страны 22:32
В Мексике отстранили от работы группу полицейских, подозреваемых в казни 8 человек
Другие страны 22:30
Байден высказался за консультации с Конгрессом по применению США силы на мировой арене
США 22:22
Посольство: Проект по установке памятника генерал-адъютанту Гусейн хану Нахичеванскому в Санкт-Петербурге не нуждается в дополнительной финансовой поддержке
Азербайджан 22:02