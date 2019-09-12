Российское рейтинговое агентство прогнозирует рост ВВП Азербайджана

БАКУ /Trend/ - На конец 2019 года российское рейтинговое агентство АКРА ожидает рост ВВП Азербайджана на 2-2,2 процента, сказал Trend заместитель директора группы суверенных рейтингов и макроэкономического анализа российского рейтингового агентства АКРА Жаннур Ашигали.

Как отметил эксперт, прогнозы на 2020 год примерно такие же.

"В числе наиболее актуальных факторов можно отметить оживление внутренней торговли, а также импульс со стороны инвестиций в основной капитал и наращивание добычи углеводородов", - сказал он.

Эксперт считает, что это поспособствует увеличению объема промышленного производства, который может показать рост в диапазоне 2,8-3 процента в 2019-2020 годах.

Отметим, что в январе-июле 2019 года ВВП Азербайджана составил 44,473 миллиарда манатов, что на 2,5 процента больше показателя аналогичного периода прошлого года.

За отчетный период рост экономики был зафиксирован практически во всех сферах: информация и связь – 16,9 процента, сельское, лесное и рыбное хозяйства – 6,3 процента, туризм и общественное питание - 4,3 процента, промышленность – 3,3 процента, торговля и ремонт транспортных средств - 2,9 процента, транспорт и складское хозяйство - 2,6 процента, в других сферах – 1,7 процента.

В нефтяном секторе рост за январь-июль составил 1,9 процента, в ненефтяном – 3 процента. ВВП на душу населения за отчетный период составил 4499,5 маната.

(Автор: Сара Исрафилбекова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Твиттер: @IsrafilbekovaS

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