Ульви Мехтиев: До конца декабря ожидается открытие трёх центров ASAN

10 декабря 2019 11:31 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - До конца декабря ожидается открытие трёх центров ASAN, сказал председатель Государственного агентства по услугам гражданам и социальным инновациям Ульви Мехтиев в интервью журналистам, передает Trend с мероприятия.

Мехтиев отметил, что таким образом, до конца года количество центров ASAN достигнет девятнадцати.

“Поставленная перед нами задача состоит в том, чтобы за короткое время внедрить в регионах Азербайджана оперативное и прозрачное предоставление услуг населению”, - сказал председатель.

Глава ведомства сказал, что введенный в эксплуатацию Шамахинский комплекс “Asan Həyat” предоставляет вспомогательные виды услуг, ориентированных на туристов.

"Таким образом, услугами центра смогут воспользоваться не только граждане Азербайджана, но и туристы", - подытожил Мехтиев.

(Автор: Эльдар Джанашвили. Редактор: Юсиф Агаев.)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
К 2040 году мировой спрос на энергоносители увеличится на 30% - Гэри Коунс
Энергетика 11:24
Baker Hughes и НИПИ «Нефтегаз» SOCAR подписали производственное соглашение о локализации производства нефтепромысловых химикатов
Энергетика 11:16
Baker Hughes и SOCAR подписали меморандум о взаимопонимании
Энергетика 11:13
Парламент Болгарии ратифицировал кредитное соглашение по IGB
Энергетика 11:09
Отсутствие лёгких нефтяных месторождений требует использования передовых и инновационных технологий
Энергетика 10:52
Ровнаг Абдуллаев: В Азербайджане промышленным способом добыто более 2 млрд тонн нефти
Бизнес 10:46
Лента новостей
К 2040 году мировой спрос на энергоносители увеличится на 30% - Гэри Коунс
Энергетика 11:24
Бакинской высшей школе нефти будет передано лицензионное программное обеспечение JewelSuite ™
Энергетика 11:23
Лауреат Нобелевской премии по химии вошла в совет директоров Alphabet
США 11:22
В судах Азербайджана назначены специальные судьи, работающие со СМИ
Общество 11:20
Baker Hughes и НИПИ «Нефтегаз» SOCAR подписали производственное соглашение о локализации производства нефтепромысловых химикатов
Энергетика 11:16
Baker Hughes и SOCAR подписали меморандум о взаимопонимании
Энергетика 11:13
Парламент Болгарии ратифицировал кредитное соглашение по IGB
Энергетика 11:09
"Узбекинвест" стал первой узбекской компанией, получившей рейтинг BА-3 от Moody's
Бизнес 11:08
Туркменистан приобретет буровое оборудование
Тендеры 11:00