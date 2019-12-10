Ульви Мехтиев: До конца декабря ожидается открытие трёх центров ASAN

БАКУ/Trend/ - До конца декабря ожидается открытие трёх центров ASAN, сказал председатель Государственного агентства по услугам гражданам и социальным инновациям Ульви Мехтиев в интервью журналистам, передает Trend с мероприятия.

Мехтиев отметил, что таким образом, до конца года количество центров ASAN достигнет девятнадцати.

“Поставленная перед нами задача состоит в том, чтобы за короткое время внедрить в регионах Азербайджана оперативное и прозрачное предоставление услуг населению”, - сказал председатель.

Глава ведомства сказал, что введенный в эксплуатацию Шамахинский комплекс “Asan Həyat” предоставляет вспомогательные виды услуг, ориентированных на туристов.

"Таким образом, услугами центра смогут воспользоваться не только граждане Азербайджана, но и туристы", - подытожил Мехтиев.

(Автор: Эльдар Джанашвили. Редактор: Юсиф Агаев.)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.