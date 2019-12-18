В Баку обсуждают перспективы развития органической и экологически чистой продукции

18 декабря 2019 12:37 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Здоровье будущих поколений должны мотивировать азербайджанских производителей заниматься выпуском органической, экологически чистой продукции.

Как сообщает в среду Trend с мероприятия, об этом сказал руководитель ассоциации производителей и экспортеров экологически чистых продуктов Азербайджана Эмин Алиев.

При этом, как отметил Алиев, под производством органической продукции нужно понимать не только продукцию сельского хозяйства, но и органическую промышленность.

"Органическая продукция - это не только здоровая еда, но и здоровая среда. В частности, в мировом тренде находится производство органической и экологически чистой одежды, которое имеет огромный потенциал в Азербайджане. У нас есть производство органического хлопка, и есть все возможности его увеличения", - сказал глава ассоциации

Касаясь целей ассоциации, Алиев рассказал, что в данном направлении необходимо увеличить производственный потенциал, уделить большое внимание производству национальных брендов, а также информировать фермеров об экологически чистой органической продукции и ее преимуществах.

В заключение Алиев добавил, что ассоциация будет в обязательном порядке поддерживать задействованных в этом направлении фермеров.

Напомним, сегодня в Баку проходит конференция на тему "Производство органических продуктов и их экспортный потенциал", организованная Ассоциацией производителей и экспортеров экологически чистых продуктов Азербайджана.

(Автор: Эльдар Джанашвили. Редактор: Юсиф Агаев.)

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