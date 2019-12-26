Инвестиции Агентства по аграрному кредитованию и развитию в сельхозпроизводство в Азербайджане превысили 132 млн манатов

БАКУ /Trend/ - Общий объем инвестиций Агентства по аграрному кредитованию и развитию Азербайджана в использование средств сельскохозяйственного производства за 2019 год составляет 132,258 миллиона манатов, в том числе беспроцентные кредиты и субсидии - 89,909 миллиона манатов.

Как сообщает в четверг Trend, об этом на пресс-конференции Агентства, посвященной итогам года, сказал его председатель Мирза Алиев

По словам Алиева, количество сельскохозяйственной техники, приобретенной по льготам от государства посредством Агентства, составляет 4068 единиц. Количество сельхозскота, закупленного по льготам от государства посредством Агентства, составляет 4510 голов.

Он отметил, что количество кредитов на сельскохозяйственные проекты составляет 704 единицы на сумму 20 724 миллиона манатов, а число проектов, реализуемых Агентством - 22.

(Автор: Эльдар Джанашвили)

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