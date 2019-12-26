Молодым фермерам выделяются земли в регионах Азербайджана

26 декабря 2019 12:27 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В рамках проекта по поддержке молодых фермеров в 2019 году Агентство по аграрному кредитованию и развитию выделило 260 молодым фермерам под выращивание лимонов 51 гектар земли в 28 селах Лянкяранского района.

Как сообщает Trend, об этом в четверг на пресс-конференции, посвященной итогам года, сказал председатель Агентства по аграрному кредитованию и развитию при министерстве сельского хозяйства Мирза Алиев.

По его словам, также были проведены восстановительные работы на 100 гектарах цитрусовых садов для 300 молодых фермеров.

Председатель агентства отметил, что в других регионах страны проведена аналогичная работа. Так, для развития чаеводства в Массаллинском районе 90 молодым фермерам были выделены 18 гектаров в пяти селах. В Шекинском районе для развития табаководства 100 молодым фермерам были выделены 30 гектаров в пяти селах.

Для развития виноградарства в Шамахинском районе 100 молодым фермерам были выделено 25 гектаров в семи селах, а также проведены восстановительные работы на 30 гектарах виноградных садов для 300 молодых фермеров, сказал Алиев.

(Автор: Эльдар Джанашвили)

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