Снижение пошлин вызовет оживление на рынке ненефтяной продукции Азербайджана - Ниджат Гаджизаде

БАКУ /Trend/ - Изменения в пошлинах на импорт и экспорт способствуют оживлению на рынке ненефтяной продукции.

Об этом сказал Trend руководитель департамента Центра анализа экономических реформ и коммуникации Ниджат Гаджизаде.

По его словам, изменения, сделанные Кабинетом министров в "Товарной номенклатуре внешнеторговой деятельности, степени импортных таможенных пошлин и степени экспортных таможенных пошлин" способствуют росту объема производства, здоровой конкуренции на внутреннем рынке между местными производителями, а также конкурентоспособности отечественной продукции на зарубежных рынках.

"Ненефтяная промышленность в последние годы развивается ускоренными темпами. Президент Ильхам Алиев в интервью местным журналистам особо подчеркнул рост внутреннего потребления как причину, препятствующую росту экспорта. Естественно, это связано с ростом покупательной способности населения, его занятостью. Но страна особо нуждается в валютных поступлениях от ненефтяного сектора. Зарубежная валюта - одна из основных составляющих макроэкономической стабильности. С этой точки зрения, снижение пошлины на импорт с 15 до 0 процентов способствует росту объема производства 500 предприятий, которые пользуются импортным сырьем, что в конечном счете очевидно повлияет на рост экспорта", - сказал Гаджизаде.

По его словам снижение пошлины на экспорт с 5 до 0 процентов - создаст дополнительные возможности для предприятий, которые недавно приступили к производству.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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