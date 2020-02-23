В Азербайджане вырос объем ВВП

БАКУ /Trend/ - Объем валового внутреннего продукта Азербайджана в январе 2020 года увеличился по сравнению с январем 2019 года на 2,4 процента и составил 6,52 миллиарда манатов, сообщает Trend со ссылкой на Государственный комитет по статистике Азербайджана.

Согласно отчетным данным, в ненефтяном секторе экономики добавленная стоимость выросла на 4,9 процента, а в нефтегазовом - на 0,7 процента.

За отчетный период около 44 процента ВВП пришлось на промышленность, 10 процентов - на торговлю и ремонт транспортных средств, семь процентов - на транспорт и складирование, 4,5 процента - на строительство, три процента - на сельское и лесное хозяйства и рыболовства, 2,5 процента - на сферу размещения туристов и общественного питания, два процента - на сферу информации и связи, 19 процентов пришлись на другие сектора. Помимо этого чистые налоги на товары и импорт составили восемь процентов ВВП.

Объем произведенного ВВП на душу населения за месяц составил 655,3 маната.

(Автор: Эльдар Джанашвили. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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