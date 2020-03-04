Катар заинтересован в импорте азербайджанской сельхозпродукции

БАКУ/Trend/ - Возможность импорта азербайджанской продукции на катарский рынок была обсуждена в Катаре, передает в среду Trend со ссылкой на газету Peninsula.

Данный вопрос обсуждался в ходе встречи вице-председателя Торгово-промышленной палаты Катара (ТПП) Мохаммеда бин Ахмед бин Товар Аль-Кувари и азербайджанской делегации, которую возглавила председатель компании «Аграрные поставки и снабжение» при министерстве сельского хозяйства Азербайджана Лейла Мамедова.

В ходе встречи стороны рассмотрели возможности поддержки сотрудничества между катарскими и азербайджанскими деловыми кругами, а также пути укрепления сотрудничества во многих секторах экономики, в том числе в области продовольственной безопасности и сельского хозяйства.

Стороны также рассмотрели возможность импорта азербайджанской продукции на катарский рынок. Катарская сторона была проинформирована о потенциале сельскохозяйственного сектора Азербайджана.

Мохаммед бин Ахмед бин Товар Аль-Кувари отметил во время разговора, что Катар и Азербайджан поддерживают отношения во многих областях, отметив, что существуют возможности для сотрудничества частного сектора обеих стран в области продовольственной безопасности.

Он подчеркнул, что Катар придает большое значение продовольственной безопасности, и в данном секторе реализуются многочисленные мегапроекты.

Он отметил, что катарские инвесторы проявляют большой интерес к изучению инвестиционных возможностей, доступных в Азербайджане.

Он пояснил, что существуют все возможности для расширения партнерских отношений между обеими сторонами и использования преимуществ таких как развитая инфраструктура Катара, механизмы и благоприятные законодательные условия, поощряющие инвестиции, а также свободные экономические зоны, которые привлекают внутренние и иностранные капиталовложения.

В свою очередь, Лейла Мамедова отметила, что целью визита является информирование частного сектора Катара об инвестиционных возможностях, существующих в Азербайджане, а также пригласить потенциальных инвесторов вкладываться в проекты нашей страны.

Она также отметила, что компания «Аграрные поставки и снабжение» стремится поощрять азербайджанских фермеров и производителей продуктов питания к экспорту продукции, а также изучать и продвигать сельскохозяйственную и продовольственную продукцию для экспорта за рубеж.