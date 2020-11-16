Международный Банк Азербайджана обновляет свои отделения

Международный Банк Азербайджана в рамках проекта по преобразованию пунктов обслуживания клиентов обновил свои отделения в Агсу, Агджабеди и Зердабе. Отделение банка в Агсу переехало на новый адрес. Отныне отделение будет работать по адресу: улица Узеира Гаджибейли 29, город Агсу. Неизменными остались адреса Агджабединского (город Агджабеди, проспект Узеира Гаджибейли, 185А) и Зердабского отделений (город Зердаб, улица Азербайджана - 56). Во всех трех отделениях созданы все необходимые условия и удобства для обеспечения качественного уровня обслуживания клиентов.

Основной целью проекта является удовлетворение постоянно меняющихся требований и потребностей клиентов на самом высоком уровне, установление новых стандартов качества. Как и в других офисах обслуживания банка, в отеделениях Агсу, Агджабеди и Зердаб клиенты могут производить наличные расчеты, проводить операции со вкладами, осуществлять денежные переводы, коммунальные платежи, операции с наличной валютой, заказывать пластиковые карты, а также пользоваться другими банковскими услугами.

Первый заместитель Председателя Правления Международного Банка Азербайджана Ильхам Габибуллаев отметил, что процесс обновления в рамках проекта трансформации филиальной сети в ближайшее время затронет также другие филиалы и отделения: «Международный Банк Азербайджана обладает одной из самых широких сетей обслуживания в стране. Модернизируя свои филиалы и отделения, мы стремимся предоставлять нашим клиентам все удобства необходимые для получения качественного обслуживания. Одновременно с улучшением традиционных каналов обслуживания, банк также активно работает над расширением спектра удаленных услуг, постоянно предлагая клиентам различные инновационные решения. Мы надеемся, что наши отделения в Агсу, Агджабеди и Зердабе, как и другие наши филиалы и отделения, повысят уровень удовлетворенности клиентов услугами банка, а также будут способствовать развитию самих регионов».

Информацию о продуктах и услугах Международного Банка Азербайджана, современного государственного банка страны, можно получить на официальном веб-сайте www.ibar.az, во всех 37 филиалах и 39 отделениях банка, позвонив в Информационный Центр по короткому номеру 937, а также на официальной странице Банка в социальной сети Facebook.