В ГМК Казахстана внедряются элементы Индустрии 4.0

БАКУ /Trend/ - В Казахстане активно ведется работа по внедрению элементов Индустрии 4.0 в обрабатывающей промышленности и горнометаллургическом комплексе (ГМК), сообщили Trend в АО "Холдинг "Зерде", ответственном за реализацию государственной программы "Цифровой Казахстан".

По словам представителя, на данный момент в Казахстане технологическое развитие предприятий находится на уровне полуавтоматизированных процессов.

"Ведётся активная работа по оцифровыванию производственных данных для перехода на уровень "прозрачного" производства с последующим переходом на уровень "умного производства" Индустрии 4.0 (киберфизические процессы с человеко-роботным взаимодействием). В настоящее время ведется активная работа по внедрению элементов Индустрии 4.0 в обрабатывающей промышленности и горнометаллургическом комплексе (ГМК)", - сказали в холдинге.

Как отметил представитель, решения в области цифровых технологий являются наиболее привлекательным инновационным продуктом для предприятий ГМК страны.

"Так, геоинформационные системы позволяют более четко управлять ресурсной базой, цифровая диспетчеризация оптимизирует логистические потоки, а автоматизация улучшает производительность и безопасность", - отметили в холдинге.

"Также с учетом международного опыта, выработаны соответствующие системные меры (развитие собственных технологий по элементам Индустрии 4.0, совершенствование нормативного регулирования, развитие цифровой инфраструктуры, финансовые и иные меры стимулирования),- подчеркнул представитель.

(Автор: Наргиз Садыхова Редактор: Наталья Кочнева)