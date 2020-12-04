Dervisoglu Group рассматривает сотрудничество в области органического земледелия Казахстана

В Казахстан по приглашению министра сельского хозяйства (МСХ) Сапархана Омарова прибыли совладелец и руководитель компании Dervisoglu Group. В ходе визита лидер турецкого агрорынка проведет встречи и переговоры с казахстанскими фермерами, сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу МСХ РК

Как сообщалось ранее, в октябре т.г. министр сельского хозяйства провел ряд встреч с руководителями крупных агропромышленных предприятий Турции, на которых презентовал информацию о развитии сельского хозяйства и производственном потенциале АПК Казахстана, а также призвал активно инвестировать в агросектор страны. При этом, Сапархан Омаров также гарантировал практическую помощь в организации сотрудничества с фермерами республики.

На предложение главы МСХ РК окликнулся ряд компаний (подробнее здесь и здесь), в том числе Dervisoglu Group, которая является второй компанией в ТОР500 предприятий промышленной палаты Стамбула и специализируется на выращивании, переработке и экспорте органической продукции в США.

Dervisoglu Group, имеющая годовой оборот органической продукции в $285 млн, заинтересовалась возможностью сотрудничества в области органического земледелия и создания производства по переработке и пакетированию масленичных и зерновых культур. В ходе прошедшей встречи стороны договорились о визите в Казахстан в ближайшее время.

Сегодня министр Сапархан Омаров принял делегацию Dervisoglu Group в г.Нур-Султан. После встречи в Минсельхозе акционер компании Саит Дервишоглу и технический директор Мехмет Бучак проведут переговоры с казахстанскими фермерами, которые занимаются выращиванием органической сельхозпродукции. В числе прочих вопросов стороны намерены обсудить возможности получения американского сертификата NOP на казахстанскую продукцию для последующего экспорта на рынок США.